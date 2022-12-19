"Этот турнир останется в истории": Токаев оценил чемпионат мира по футболу в Катаре

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем официальном микроблоге в Twitter передал эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани поздравления в связи с завершением чемпионата мира по футболу.

Глава государства высоко оценил организацию чемпионата мира по футболу в Катаре.

"Этот турнир останется в истории мирового футбола как маяк высокого духа, честной игры и необыкновенного гостеприимства народа Катара", - написал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, накануне глава государства направил поздравительную телеграмму шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, в которой поздравил его и народ Катара с Национальным днем.

Отметим, что ЧМ-2022 завершился матчем между сборными Аргентины и Франции. Судьбу кубка решила серия послематчевых пенальти - аргентинцы оказались сильнее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2001984-etot-turnir-ostanetsya-v-istorii-tokaev-otsenil-chempionat-mira-po-futbolu-v-katare/