Токаев поздравил эмира Катара с Национальным днем

Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, в которой поздравил его и народ Катара с Национальным днем. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и народ Катара с Национальным днем. Президент пожелал стране, придерживающейся принципов мира и сотрудничества, дальнейшего прогресса и благополучия.

"Искренне поздравляю Вас с успешным завершением чемпионата мира по футболу, который совпал с этим праздником. Это состязание, ставшее мировом брендом, вновь подтвердило, что Катар – процветающая страна, которая уверенно идет в будущее. Спортивные болельщики и мировая общественность стали свидетелями новых высоких стандартов проведения чемпионата мира", – говорится в телеграмме.

Президент с удовлетворением отметил, что близкие отношения с Катаром, одним из основных партнеров Казахстана в регионе залива, из года в год укрепляются, а поле сотрудничества – расширяется. Он выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям отношения стран будут развиваться на благо народов Казахстана и Катара.

Добавим, что в июне глава нашего государства был в Катаре по личному приглашению шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, а в октябре уже эмир Катара посетил Казахстан.

Как сообщается на официальном сайте посольства Казахстана в Катаре, совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Государством Катар было подписано 1 июля 1993 года.

Посольство РК в ГК было открыто в мае 2007 года. С сентября 2020 послом Казахстана в Катаре является Арман Исагалиев.

Посольство ГК в РК функционирует с марта 2008 года. С октября 2019 года Абдельазиз бен Султан Аль-Румейхи начал свою миссию в качестве посла Катара в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2001970-tokaev-pozdravil-emira-katara-s-natsionalnym-dnem/