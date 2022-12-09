Токаев высказался о трудовой миграции в рамках ЕАЭС
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Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе высказался о трудовой миграции в рамках союза, передает Telegram-канал пресс-службы Акорды "Борт №1".
"Требует активизации и вопрос трудовой миграции.
Текущие вызовы еще более отчетливо подчеркивают значимость данной сферы. Важно не стоять на месте, предлагать новые подходы. В том числе в части поиска работы, упрощения процедур трудоустройства, предоставления социальных гарантий трудовым мигрантам и их семьям. Граждане должны чувствовать на себе реальную пользу интеграционного проекта", - сказал Токаев.
Кроме того, глава государства высказался о туризме в рамках ЕАЭС.
"Еще одна сфера – туризм. Здесь у союза колоссальный потенциал, нам доступны все виды туризма. Давайте создавать условия, продвигать интеграцию, в том числе между людьми. Полагаю, комиссия совместно с правительствами могла бы проработать предметные и реалистичные проекты в этой сфере", - сказал президент.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2000921-tokaev-vyskazalsya-o-trudovoy-migratsii-v-ramkah-eaes/