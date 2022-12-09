"Следовало бы ликвидировать все случаи ограничения перемещений": Токаев о транзите грузов через ЕАЭС

Касым-Жомарт Токаев на заседании. Фото: t.me/bort_01

В Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что следовало бы ликвидировать все случаи ограничения перемещений, квотирования и задержания казахстанских, и не только казахстанских, грузов, проходящих транзитом через общую таможенную территорию, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "Борт №1".

"Обеспечение свободного транзита товаров по территории государств – членов ЕАЭС. Эффективность нашего интеграционного партнерства напрямую зависит от соблюдения принципа "четырех свобод". Одной из них является свобода перемещения товаров.

Считаю, что следовало бы ликвидировать все случаи ограничения перемещений, квотирования и задержания казахстанских, и не только казахстанских, грузов, проходящих транзитом через нашу общую таможенную территорию", - заявил президент.

Он отметил, что такие ограничения не соответствуют целям и духу экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС.

"А самое главное – они ограничивают реализацию потенциала нашей экономической интеграции. Полагаем, необходимо ускорить вступление в силу Соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок. Такая мера стала бы хорошим примером положительного влияния цифровизации на интеграционные процессы.

Оптимизация мер государственного контроля, предусмотренная данным Соглашением, значительно расширит предпринимательский и транспортно-транзитный потенциал экономического Союза. Полагаю, скорая ратификация данного Соглашения будет способствовать решению данной проблемы", - сказал Токаев.

Напомним, сегодня, 9 декабря, Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Бишкек для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

На заседании президент высказался о давлении санкций на экономики стран союза. Он отметил, что уходящий год для мировой экономики был крайне сложным. В мире, по его словам, вводятся разного рода запреты, квоты и пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. Однако на этом фоне сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2000916-sledovalo-by-likvidirovat-vse-sluchai-ogranicheniya-peremescheniy-tokaev-o-tranzite-gruzov-cherez-eaes/