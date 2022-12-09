Токаев: Известные санкционные ограничения оказывают давление на экономики всех государств – членов ЕАЭС

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: t.me/bort_01

В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. На заседании президент Касым-Жомарт Токаев высказался о давлении санкций на экономики стран союза, передает Telegram-канал пресс-службы Акорды "Борт №1".

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что уходящий год для мировой экономики был крайне сложным.

В мире, по его словам, вводятся разного рода запреты, квоты и пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. Однако на этом фоне сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций.

"Традиционно на наших декабрьских встречах мы подводим итоги совместной работы и определяем задачи на предстоящий период. Уходящий год для мировой экономики был крайне сложным. Не успев оправиться от последствий пандемии, международное сообщество столкнулось с новыми геополитическими и экономическими вызовами.

Мы видим, как в мире вводятся разного рода запреты, квоты и пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. На этом фоне наше активное сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций, и это внушает оптимизм.

Несмотря на давление внешних факторов, товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за январь-октябрь этого года вырос более чем на 7%, составив 23 миллиардов долларов. Реализуются масштабные совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах", - сказал глава государства на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Президент во время выступления подчеркнул, что инфляция в рамках союза в октябре составила 11,5%.

"Прогнозы международных организаций неутешительны. Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%, Всемирная торговая организация – до 1%. А по данным Евразийской экономической комиссии, в странах ЕАЭС продолжается рост потребительских цен.

Инфляция в рамках союза в октябре составила 11,5%. Основной ее прирост приходится на продовольственные и непродовольственные товары. Все это ощутимо сказывается на покупательной способности и социальном самочувствии наших граждан", - заявил президент Казахстана.

Кроме того, Токаев заявил, что санкции оказывают давление на экономики всех государств-членов ЕАЭС.

"Нужно признать, что известные санкционные ограничения оказывают давление на экономики всех государств – членов ЕАЭС.

Поэтому комиссии и правительствам наших стран следовало бы обратить на данный вопрос особое внимание и предложить пути смягчения их влияния этих санкционных ограничений", - говорит президент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2000914-tokaev-izvestnye-sanktsionnye-ogranicheniya-okazyvayut-davlenie-na-ekonomiki-vseh-gosudarstv-chlenov-eaes/