Токаев прилетел в Кыргызстан (видео)

Касым-Жомарт Токаев выходит из самолета. Кадр из видео: t.me/bort_01

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Бишкек для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает Telegram-канал пресс-службы Акорды "Борт №1".

Президент прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В аэропорту главу нашего государства встретил председатель Кабинета министров Кыргызской Республики – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

В Бишкек для участия в саммите ЕАЭС прибыли также президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В аэропорту "Манас" лидеров встречал руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, передает издание Sputnik Кыргызстан в своем Telegram-канале.

Кроме того, вчера в столицу Кыргызстана прилетел президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщается в Telegram-канале "Пул Первого".

А сегодня утром, напомним, президент Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в Администрации президента.

ЕАЭС (Евразийский экономический союз) - международная организация региональной экономической интеграции, в основе которой договоренности, достигнутые государствами в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, говорится на официальном сайте Министерства торговли и интеграции Казахстана.

В состав ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан.

Основными целями ЕАЭС являются создание условий для стабильного развития экономик государств-членов Союза в интересах повышения жизненного уровня их населения, стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза, а также всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.

Органами ЕАЭС являются Высший Евразийский экономический совет (главы государств-членов), Евразийский межправительственный совет (главы правительств государств-членов), Евразийская экономическая комиссия (Комиссия), а также Суд ЕАЭС.

Будьте в курсе событий с Чемпионата мира по футболу с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2000847-tokaev-priletel-v-kyrgyzstan-video/