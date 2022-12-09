Токаев - членам ЕАЭС: Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На заседании Высшего Евразийского экономического совета глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "Борт №1".

"Хотел бы еще раз подчеркнуть – Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции. Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан, напротив, предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с Договором о ЕАЭС в интересах всех государств – участников Союза и конечно же с учетом национальных интересов нашей страны.

Наши народы и, конечно, народ Казахстана, наши предприниматели должны реально почувствовать полезные плоды и результаты такой интеграции. Нас беспокоит "пробуксовка" процессов на определенных направлениях. В частности, речь идет о цифровой повестке Союза. Между тем Казахстан достаточно далеко продвинулся в этом направлении. По данным ООН, наша страна входит в тридцатку самых оцифрованных государств мира.

Более 90% госуслуг в Казахстане предоставляются в электронном формате. Созданы законодательные основы для конкурентного развития IT технологии и инноваций. Успешно функционирует международный технопарк IT-стартапов Аstana Hub, развивается криптоиндустрия, внедряется цифровой тенге.

Считаю, что можно было использовать этот опыт для развития интеграции и создания проектов общего евразийского масштаба. Наша задача, как Союза, стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий, крипто-экосистемы, финтеха. Это задача вполне выполнима. Тем более Россия, Беларусь, Армения исторически имеют значительный опыт в таких сферах. Призываем страны-участницы усилить работу в этом направлении", - сказал Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2000920-tokaev-chlenam-eaes-ni-o-kakom-pritormazhivanii-integratsionnyh-protsessov-so-storony-kazahstana-ne-mozhet-byt-i-rechi/