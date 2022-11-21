"Можно считать состоявшимися": международные наблюдатели о выборах президента Казахстана

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Руководитель делегации наблюдателей от Совета Федерации Андрей Шевченко оценил прошедшие накануне выборы президента Казахстана. По его словам, они прошли без серьезных нарушений.

Глава делегации побеседовал с корреспондентами РИА Новости.

"Выборы были организованы на очень высоком уровне. Нами не зафиксировано никаких серьезных нарушений. Конечно, выборы можно считать состоявшимися, легитимными и соответствующими как национальному, так и международному законодательству", - заявил Шевченко.

По его словам, выборы прошли без серьезных нарушений, способных поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей.

Напомним, 20 ноября в Казахстане прошли выборы президента РК. Отдать свои голоса казахстанцы могли за одного из шести кандидатов.

В полночь стали известны итоги первого exit poll, проведенные Международным институтом региональных исследований "Открытое общество" - по их данным, на выборах президента больше всех голосов набрал Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998165-mozhno-schitat-sostoyavshimisya-mezhdunarodnye-nablyudateli-o-vyborah-prezidenta-kazahstana/