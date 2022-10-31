Пункт пропуска на границе Казахстана и Узбекистана закроют на 19 месяцев

Пункт пропуска. Иллюстративное фото: facebook.com/toshvilhokimiyat

Пункт пропуска на узбекско-казахстанской границе "Зангиота – Коплонбек" закроют с 1 ноября на 19 месяцев – до конца 2024 года, об этом говорится в сообщении .

"Пункт пропуска "Зангиота – Коплонбек" на границе Казахстана и Узбекистана будет закрыт на 19 месяцев", – говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что причиной закрытия стала необходимость в модернизации и техническом переоснащении пункта пропуска со стороны Казахстана.

Пункт пропуска будет закрыт с 1 ноября вплоть до конца 2024 года.

Напомним, в начале июля работа пункта пропуска "Даут-ата – Тажен" на границе Казахстана и Узбекистана была временно приостановлена в связи с выходом из строя информационной системы.

Затем 8 июля МИД Узбекистана объявил о временном закрытии пункта пропуска "Даут-ата – Тажен" на границе с Казахстаном в связи с введением режима ЧП в Каракалпакстане.

5 октября был закрыт на сутки пункт пропуска "Казыгурт" из-за проведения гидроиспытательных работ газовых труб, проходящих между пунктами пропуска обоих государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1995091-punkt-propuska-na-granitse-kazahstana-i-uzbekistana-zakroyut-na-19-mesyatsev/