МИД Узбекистана объявил о закрытии одного пункта пропуска на границе с Казахстаном

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Сегодня, 8 июля, МИД Узбекистана объявил о временном закрытии пункта пропуска "Даут-ата" - "Тажен" на границе с Казахстаном в связи с введением режима ЧП в Каракалпакстане. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как указали в ведомстве, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел режим ЧП в Каракалпакстане, который продлится до 2 августа текущего года.

По этой причине временно прекращен пропуск граждан и легковых транспортных средств в пункте пропуска "Даут-ата"-"Тажен". При этом подчеркивается, что большегрузный транспорт сможет проезжать через данный пункт.

Также приостановлено железнодорожное сообщение по маршруту "Нукус-Бейнеу-Нукус".

Граждане Узбекистана и иностранцы смогут пересечь границу через другие пункты пропуска на узбекско-казахской границе.

Кроме того, сохраняется авиасообщение по следующим маршрутам: "Актау-Нукус", "Актау-Ургенч", "Алматы-Ташкент", "Алматы-Самарканд" и "Нур-Султан-Ташкент".

Напомним, что 1 июля также сообщалось о закрытии пункта пропуска "Даут-ата". Тогда причиной назвали выход из строя информационной системы.

Из-за этого на границе Казахстана и Узбекистана застряли около 50 наших соотечественников. Тем не менее, сегодня посол Узбекистана Саидикрам Ниязходжаев заявил, что все казахстанцы благополучно пересекли границу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1977675-mid-uzbekistana-obyavil-o-zakrytii-odnogo-punkta-propuska-na-granitse-s-kazahstanom/