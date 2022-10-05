Пункт пропуска "Казыгурт" на казахстанско-узбекистанской границе закроют на сутки

Пункт пропуска. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пункт пропуска "Казыгурт" (Казахстан) и сопредельный пункт пропуска "С. Наджимов" (Узбекистан) будут закрыты для пропуска граждан и транспорта в течение суток, передает официальный сайт Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Пункт пропуска будет закрыт с 09:00 6 октября до 09:00 7 октября.

В Комитете государственных доходов МФ РК пояснили, что это связано с проведением АО "Узтрансгаз" гидроиспытательных работ газовых труб, проходящих между пунктами пропуска обоих государств.

При этом другие пункты пропуска на границе Казахстана и Узбекистана продолжат работать в штатном режиме.

"Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", – отметили в ведомстве.

Напомним, в июле МИД Узбекистана объявил о временном закрытии пункта пропуска "Даут-ата" - "Тажен" на границе с Казахстаном в связи с введением режима ЧП в Каракалпакстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991268-punkt-propuska-kazygurt-na-kazahstansko-uzbekistanskoy-granitse-zakroyut-na-sutki/