Токаев встретил в Акорде главу Евросовета Шарля Мишеля (видео)

Касым-Жомарт Токаев и Шарль Мишель. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Акорде с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Астану с официальным визитом вчера, 26 октября, вечером. В столичном аэропорту высокого гостя встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Сообщалось, что в рамках визита глава Евросовета встретится с главами государств Центральной Азии и проведет ряд двусторонних переговоров.

Напомним, Токаев и Мишель встречались в конце сентября на полях глобального саммита по продовольственной безопасности в США. Тогда Токаев рассказал Шарлю Мишелю об основных направлениях политических и экономических реформ в Казахстане, а также пригласил его посетить нашу страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994515-tokaev-vstretil-v-akorde-glavu-es-sharlya-mishelya-video/