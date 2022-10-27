Токаев встретил в Акорде президента Кыргызстана Садыра Жапарова (видео)

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда встретил лидера Кыргызстана Садыра Жапарова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы РК.

Напомним, сегодня в Акорде Токаев встречался с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Ожидалось, что в рамках визита глава Евросовета встретится с главами государств Центральной Азии и проведет ряд двусторонних переговоров.

Отметим, что Токаев и Мишель в ходе встречи подробно обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития "зеленой" экономики, транспорта и логистики, а также обменялись мнениями по развитию взаимодействия в формате Центральная Азия – Европейский Союз.

По завершении переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского Совета Шарль Мишель провели брифинг для представителей масс-медиа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994583-tokaev-vstretil-v-akorde-prezidenta-kyrgyzstana-sadyra-zhaparova/