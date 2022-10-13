Эрдоган: Наша цель – как можно быстрее остановить кровопролитие

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Акорда

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на VI саммите СВМДА в Астане затронул тему кризиса в Украине и заявил, что целью его страны является остановка кровопролития, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы все еще видим последствия кризиса в Украине в региональном и глобальном масштабе. Всегда говорю, что справедливого мира можно добиться с помощью дипломатии. Нет победителей в войне, и нет побежденного в справедливом мире.

С другой стороны, наши интенсивные усилия с ООН по ликвидации негативных последствий войны получили признание всего мира.

Стамбульское соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море и состоявшийся в прошлом месяце обмен пленными – ощутимое достижение в этом направлении.

Наша цель – сохранить набранный темп, несмотря на все трудности на поле, и как можно скорее остановить кровопролитие", – заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, сегодня в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В мероприятии принимают участие президенты Турции, России, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Беларуси, Ирана, а также министры и представители ряда стран.

С приветственной речью на саммите выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Позже выступал президент России Владимир Путин, который призвал пересмотреть принципы мировой финансовой системы и использовать нацвалюты при взаиморасчетах между странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992530-erdogan-nasha-tsel-kak-mozhno-bystree-ostanovit-krovoprolitie/