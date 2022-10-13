Путин призвал страны Азии использовать нацвалюты при взаиморасчетах

Владимир Путин. Фото: t.me/bort_01

Глава России на VI саммите СВМДА в Астане призвал пересмотреть принципы мировой финансовой системы и использовать нацвалюты при взаиморасчетах между странами, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как и многие наши партнеры в Азии, мы считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду (…) в значительной степени жить за чужой счет.

В качестве первоочередного шага видим использование национальных валют во взаиморасчетах. Подобные меры несомненно способствовали бы укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональных экономических интеграций", - заявил Владимир Путин.

Он также добавил, что страны Азии стали локомотивом экономического роста, и пригласил государства к более тесному сотрудничеству.

Напомним, сегодня в Астане прошел саммит СВМДА, в котором приняли участие президенты Турции, России, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Беларуси, Ирана, а также министры и представители ряда стран.

С приветственной речью на саммите выступил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992520-putin-prizval-strany-azii-ispolzovat-natsvalyuty-pri-vzaimoraschetah/