11 глав государств примут участие в саммите СВМДА в Астане

Байтерек. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Официальный представитель МИД РК на брифинге в ведомстве анонсировал ряд крупных международных мероприятий, которые пройдут в Астане на этой неделе, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что этой неделе в столице Казахстана состоится ряд международных мероприятий на высоком и высшем уровнях.

"В шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет 12-13 октября текущего года, примут участие 11 глав государств, один вице-президент (Вьетнам), один заместитель председателя (КНР) и пять министров. Президент Беларуси, являющийся государственным наблюдателем СВМДА, также примет участие в саммите", - добавил он.

Тем временем стало известно, что полиция Астаны перешла на усиленный вариант несения службы в связи с проведением крупных мероприятий с участием глав иностранных государств и правительств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991969-11-glav-gosudarstv-primut-uchastie-v-sammite-svmda-v-astane/