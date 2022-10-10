Токаев встретился с генеральным секретарем ОДКБ
Опубликовано:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Генеральный секретарь проинформировал главу государства о состоянии и перспективах развития ОДКБ, а также о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности этой международной организации.
Напомним, что в Казахстане прошли учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ. Их активная фаза прошла в Алматинской и Жамбылской областях.
Учения завершились 7 октября.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991978-tokaev-vstretilsya-s-generalnym-sekretarem-odkb/