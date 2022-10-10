Токаев встретился с генеральным секретарем ОДКБ

Касым-Жомарт Токаев и Станислав Зась. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Генеральный секретарь проинформировал главу государства о состоянии и перспективах развития ОДКБ, а также о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности этой международной организации.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Станислава Зася. Фото: Акорда

Напомним, что в Казахстане прошли учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ. Их активная фаза прошла в Алматинской и Жамбылской областях.

Учения завершились 7 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991978-tokaev-vstretilsya-s-generalnym-sekretarem-odkb/