Генсек ОДКБ посетит Казахстан в воскресенье

Генсек ОДКБ Станислав Зась. Фото: Pavel Pavlov / Anadolu Agency / Getty Images

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня, 9 октября, посетит с рабочим визитом Казахстан. В ходе визита он встретится с политиками страны, сообщается на официальном сайте организации.

"9 октября генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности. Станислав Зась направляется в Республику Казахстан с рабочим визитом. В ходе поездки запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством страны", — гласит сообщение от имени пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

Напомним, учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ на территории Казахстана начались 26 сентября. Их активная фаза стартовала 3 октября в Жамбылской и Алматинской областях и завершилась 7 октября.

Сегодня стало известно, что Министерство обороны Кыргызстана отменило на своей территории учения ОДКБ.

Странами-участницами ОДКБ являются Россия, Казахстан, Армения, Таджикистан, Кыргызстан и Беларусь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991812-gensek-odkb-posetit-kazahstan-v-voskresene/