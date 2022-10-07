Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Ранее Акорда сообщила, какие мероприятия посетит Токаев на следующей неделе.

Напомним, прошлая неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. В ходе мероприятия руководители стран СНГ подвели итоги взаимодействия в 2021 году, обсудили общие планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества на предстоящий период, а также реализацию совместных проектов, в том числе в экономической и культурно-гуманитарной сферах. А также провели двусторонние встречи.

До этого из-за пандемии коронавируса данное мероприятие не проводилось с 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991630-tokaev-primet-uchastie-v-neformalnoy-vstreche-glav-gosudarstv-sng-v-sankt-peterburge/