Стало известно, когда Путин посетит Казахстан

Владимир Путин. Фото: Contributor / Getty Images

Президент России Владимир Путин будет находиться в Нур-Султане с 12 по 14 октября. Российский лидер примет участие в совещании по взаимодействию в Азии, передает издание РИА Новости.

Владимир Путин примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ в Нур-Султане. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Отмечается, что мероприятия запланированы на 12-14 октября.

"Предусматривается участие нашего руководителя в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Нур-Султане и там же в Нур-Султане будет проведен саммит СНГ. Это середина октября – 12-14 октября, если быть точнее", – сказал Ушаков журналистам.

Также, по словам помощника президента, в ходе пребывания в Казахстане предполагается провести встречу Путина на высшем уровне в формате "Россия – Центральная Азия".

О том, что Владимир Путин вскоре побывает в Казахстане с официальным визитом, стало известно на прошлой неделе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1986834-stalo-izvestno-kogda-putin-posetit-nur-sultan/