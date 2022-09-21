Токаев: Казахстан может смягчить имеющийся дефицит энергоресурсов и сырьевых товаров

Касым-Жомарт Токаев на глобальном саммите по продовольственной безопасности. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности, который состоялся под совместным председательством Африканского союза и Европейского союза, сообщает официальный сайт Акорды.

В мероприятии также участвовали президент Европейского Совета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Сенегала Маки Салл, государственный секретарь США Энтони Блинкен и другие мировые политики.

В своем выступлении глава государства отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является одной из самых насущных проблем, стоящих сегодня перед миром. Он подчеркнул, что с момента последней встречи в таком формате в 2019 году число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия, возросло со 135 до 345 млн человек.

Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан и впредь намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для борьбы с глобальным дефицитом продовольствия.

В частности, президент подчеркнул, что наша страна продолжит выступать в качестве надежного поставщика зерна и других основных видов продовольствия.

Глава государства призвал активизировать усилия по противодействию голоду. В этом контексте он отметил готовность к расширению сотрудничества с Исламской организацией продовольственной безопасности и институтами ООН в регионе в рамках различных проектов закупок, в том числе для нужд Афганистана.

Президент выступил за реализацию Черноморской зерновой инициативы, указав на важность исключения продовольствия и удобрений из-под всех санкций и ограничений, обеспечения их поставок в беднейшие страны.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на транзитно-транспортных возможностях нашей страны, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора.

"Мы ожидаем, что объем грузоперевозок через Казахстан значительно увеличится в ближайшие годы. В преддверии зимы Казахстан может смягчить имеющийся дефицит энергоресурсов и критически важных сырьевых товаров", — сказал он.

Президент отдельно остановился на вызовах, связанных с изменением климата и структурной уязвимостью продовольственных систем. Он подчеркнул, что Казахстан, являясь международным транзитным хабом, способен выстраивать глобальные устойчивые цепочки поставок.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что в тридцатые годы прошлого столетия Казахстан пережил вызванную голодом трагедию(«Ашаршылық»), и поэтому в полной мере заинтересован в решении проблем продовольственной безопасности.

Напомним, ранее Токаев выступил на открытии Общих дебатов 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В числе прочего глава Казахстана предложил открыть в Алматы региональный центр ООН по целям устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане, а также создать международное агентство по биологической безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988793-tokaev-kazahstan-mozhet-smyagchit-imeyuschiysya-defitsit-energoresursov-i-syrevyh-tovarov/