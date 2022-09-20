Токаева пригласили поучаствовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Касым-Жомарт Токаев и Клаус Шваб. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев встретился с основателем и исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, сообщает официальный сайт Акорды.

Собеседники рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Всемирным экономическим форумом, а также обменялись мнениями об актуальных вызовах и трендах современности.

Касым-Жомарт Токаев отметил продуктивное сотрудничество ВЭФ с Международным финансовым центром «Астана».

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Клауса Шваба. Фото: akorda.kz

Клаус Шваб пригласил президента принять участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в Давосе в январе 2023 года. Основатель ВЭФ также высоко оценил реализуемые под руководством лидера Казахстана политические и экономические реформы.

Напомним, глава государства сейчас находится в Нью-Йорке.

Ранее он уже провел встречи с президентом Eurasia Group Яном Бреммером, руководителями глобальных финансовых институтов и главами крупных американских компаний.

Кроме того, Токаев встретился с казахстанцами, работающими в ведущих IT-компаниях мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988597-tokaeva-priglasili-pouchastvovat-vo-vsemirnom-ekonomicheskom-forume-v-davose/