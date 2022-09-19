Токаев провел несколько встреч с главами крупных компаний США (фото)

Встреча Касым-Жомарта Токаева с Эдом Эмерсоном. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел серию встреч с руководителями крупных американских компаний. Как они прошли, рассказывается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт №1".

Открыли серию встреч беседа с глобальным управляющим директором по торговле нефтью и сырьевыми товарами одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Эдом Эмерсоном, в ходе которой были обсуждены планы по реализации новых инвестиционных проектов в Казахстане.

"В настоящее время Банк успешно сотрудничает с Международным финансовым центром "Астана", – отметили в Акорде.

Также состоялся обмен мнениями о перспективах развития энергетической отрасли.

Далее Токаев встретился с председателем Grupo Los Grobo Густаво Гробокопателем и директором лаборатории роста Центра международного развития, профессором Гарвардского университета Рикардо Хаусманом.

Встреча Касым-Жомарта Токаева с Густаво Гробокопателем и Рикардо Хаусманом. Фото: t.me/bort_01

Собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

"Grupo Los Grobo является лидером по производству зерна и сои в Латинской Америке с годовым доходом более 1 млрд долларов", – указали в пресс-службе президента.

На встрече с председателем – главным исполнительным директором "JPMorgan Chase & Co." Джейми Даймоном президент рассмотрел взаимодействие по линии финансовых институтов.

Также состоялся обмен мнениями о перспективах развития мировой экономики, в том числе финансовых рынков.

Встреча Касым-Жомарта Токаева c Джейми Даймоном. Фото: t.me/bort_01

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988579-tokaev-provel-neskolko-vstrech-s-glavami-krupnyh-kompaniy-ssha-foto/