Токаев обсудил с вице-президентом S&P Global вопросы энергетической безопасности

Касым-Жомарт Токаев на встрече с Дэниэлэм Ергином. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом одной из крупнейших в мире финансово-аналитических компаний S&P Global Дэниэлэм Ергином, об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт №1".

В США продолжаются двусторонние встречи президента Казахстана с американскими деловыми кругами.

Глава государства провел встречу с вице-президентом одной из крупнейших в мире финансово-аналитических компаний S&P Global Дэниэлэм Ергином.

"Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам энергетической безопасности и мерам по повышению глобальной конкурентоспособности нашей страны", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Кроме того, глава государства провел встречу с бывшим премьер-министром Австралии, президентом аналитического центра Asia Society Кевином Раддом.

Касым-Жомарт Токаев на встрече с Кевином Раддом. Фото: t.me/bort_01

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями об актуальных вызовах и трендах современности, в том числе по вопросам глобальной политики и экономики", - сообщила пресс-служба президента.

Напомним, ранее мы писали, что Токаев встретился с президентом Eurasia Group Яном Бреммером, кроме того, глава государства успел встретиться с руководителями глобальных финансовых институтов и руководителями крупных американских компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988588-tokaev-obsudil-s-vitse-prezidentom-sp-global-voprosy-energeticheskoy-bezopasnosti/