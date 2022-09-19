Токаев обсудил с вице-президентом S&P Global вопросы энергетической безопасности
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Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом одной из крупнейших в мире финансово-аналитических компаний S&P Global Дэниэлэм Ергином, об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт №1".
В США продолжаются двусторонние встречи президента Казахстана с американскими деловыми кругами.
Глава государства провел встречу с вице-президентом одной из крупнейших в мире финансово-аналитических компаний S&P Global Дэниэлэм Ергином.
"Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам энергетической безопасности и мерам по повышению глобальной конкурентоспособности нашей страны", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Кроме того, глава государства провел встречу с бывшим премьер-министром Австралии, президентом аналитического центра Asia Society Кевином Раддом.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями об актуальных вызовах и трендах современности, в том числе по вопросам глобальной политики и экономики", - сообщила пресс-служба президента.
Напомним, ранее мы писали, что Токаев встретился с президентом Eurasia Group Яном Бреммером, кроме того, глава государства успел встретиться с руководителями глобальных финансовых институтов и руководителями крупных американских компаний.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988588-tokaev-obsudil-s-vitse-prezidentom-sp-global-voprosy-energeticheskoy-bezopasnosti/