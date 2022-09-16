Токаев рассказал о своем видении приоритетных направлений деятельности ШОС (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за гостеприимство и высокий уровень организации очередного саммита ШОС в Самарканде, сообщает официальный сайт Акорды.

Президент Казахстана считает, что ШОС в силу своего универсального мандата и взаимной консолидации может и должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности.

Заседание Совета глав государств-членов ШОС в узком составе. Фото: akorda.kz

Глава государства представил свое видение приоритетных направлений деятельности ШОС на текущем этапе.

Президенты и премьер-министры государств-членов ШОС. Фото: akorda.kz

Также в заседании выступили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: akorda.kz

Напомним, вчера вечером Касым-Жомарт Токаев прилетел в Самарканд, где сегодня начался саммит ШОС. В туристическом центре Silk road Токаева встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Они вместе с другими лидерами стран ШОС сначала посадили деревья, а после прогулялись по восточному базару.

Ранее в пресс-службе президента сообщали, что по итогам саммита планируется принятие ряда документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988178-tokaev-prinyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-glav-gosudarstv-chlenov-shos-v-uzkom-sostave/