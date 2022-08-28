Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Пакистана, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Президент Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял весть о разрушительных наводнениях в Пакистане, которые привели к трагической гибели людей и большому количеству пострадавших.

Глава государства выразил слова соболезнования и сочувствия президенту Пакистана Арифу Алви и семьям, потерявшим своих близких, а также высказал солидарность с народом и правительством Пакистана в это трудное время", - говорится в телеграмме.

Отметим, что в Пакистане из-за наводнения погибли больше одной тысячи человек. В стране объявлено чрезвычайное положение из-за разбушевавшейся стихии. Власти Пакистана призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1985291-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-prezidentu-pakistana/