Токаев и лидеры стран – членов ШОС посадили деревья в Самарканде (фото, видео)
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В туристическом центре Silk road Касым-Жомарта Токаева встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.
Президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья.
Напомним, что сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
В аэропорту главу государства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Ранее в пресс-службе президента сообщали, что по итогам саммита планируется принятие ряда документов. В Узбекистане глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами других стран.
Саммит ШОС в Самарканде продлится до пятницы, 16-го числа, включительно. Ранее Токаев и Мирзиеев по телефону обменялись мнениями по повестке дня предстоящего мероприятия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988038-tokaev-i-lidery-stran-chlenov-shos-posadili-derevya-v-samarkande-foto-video/