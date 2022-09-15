Токаев и лидеры стран – членов ШОС посадили деревья в Самарканде (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

В туристическом центре Silk road Касым-Жомарта Токаева встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья.

Напомним, что сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

В аэропорту главу государства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Ранее в пресс-службе президента сообщали, что по итогам саммита планируется принятие ряда документов. В Узбекистане глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами других стран.

Саммит ШОС в Самарканде продлится до пятницы, 16-го числа, включительно. Ранее Токаев и Мирзиеев по телефону обменялись мнениями по повестке дня предстоящего мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988038-tokaev-i-lidery-stran-chlenov-shos-posadili-derevya-v-samarkande-foto-video/