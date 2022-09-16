Токаев осмотрел восточный базар в Самарканде (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/bort_01

В комплексе "Вечный город" в Самарканде президент Казахстана осмотрел выставочные экспозиции и восточный базар, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

В аэропорту главу государства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

В туристическом центре Silk road Касым-Жомарта Токаева встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. После лидеры государств – членов ШОС посадили деревья.

Ранее в пресс-службе президента сообщали, что по итогам саммита планируется принятие ряда документов. В Узбекистане глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами других стран.

Саммит ШОС в Самарканде продлится до пятницы, 16-го числа, включительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988048-tokaev-osmotrel-vostochnyy-bazar-v-samarkande/