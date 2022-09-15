"Символизирует трансцендентность": Папа Римский порассуждал о флаге Казахстана

Иллюстративное фото: Christopher Pike / World Rugby / World Rugby / Getty Images

На закрытии Съезда лидеров мировых и традиционных религий Папа Римский Франциск заявил, что флаг Казахстана символизирует необходимость сохранять здравый баланс между политикой и религией, передает корреспондент NUR.KZ.

"Казахстан, находясь в центре большого и стратегически важного азиатского континента, стал естественным местом для нашей встречи. Его государственный флаг символизирует необходимость сохранять здравый баланс между политикой и религией.

В действительности, золотой орел на знамени олицетворяет земную власть, как память о древних империях, а синий фон навевает мысли о небесной семье и символизирует трансцендентность", – заявил глава Ватикана.

Папа Римский добавил, что символизм орла также в том, что человеку, "как орлу, необходимо свободное небо для полета, открытое пространство, неограниченное земной властью".

При этом люди не должны поддаваться искушению превратиться во власть.

"Того, кто желает законным образом исповедовать свою веру, следует защищать всегда и всюду. Сколько людей еще сегодня подвергается преследованиям и дискриминации из-за своей веры.

Мы обратились к правительствам и компетентным международным организациям с настоятельной просьбой о поддержке религиозных групп и этнических общин – тех, чьи человеческие права и основные свободы были нарушены, и которые подверглись насилию со стороны экстремистов и террористов, а также вследствие военных конфликтов и военных действий", — добавил папа Франциск.

VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходил последние три дня – 13, 14 и 15 сентября – в казахстанской столице. По итогам Съезда, прошедшего в Нур-Султане, участники заключили общую декларацию.

Также стало известно, что в 2025 году столица Казахстана вновь примет очередной Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987988-simvoliziruet-transtsendentnost-papa-rimskiy-porassuzhdal-o-flage-kazahstana/