"Ведутся консультации": Тлеуберди о возможном влиянии антироссийских санкций на Казахстан

Мухтар Тлеуберди. Фото: МИД РК

Глава МИД РК Мухтар Тлеуберди в кулуарах VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий заявил, что Казахстан не попадает под вторичные антироссийские санкции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Казахстан не попадает под вторичные санкции. У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкции на нашу экономику, в том числе по недопущению вторичных санкций.

Рабочая группа успешно работает, ведутся регулярные консультации с европейской комиссией и с администрацией США", — заверил министр.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в котором принимают участие более 100 делегаций из 50 стран мира, в том числе Папа Римский Франциск.

На открытии съезда выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В своей речи он подчеркнул, что "санкции, угрозы санкций и использование силы никогда не приведут к решению проблем".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987684-vedutsya-konsultatsii-tleuberdi-o-vozmozhnom-vliyanii-antirossiyskih-sanktsiy-na-kazahstan/