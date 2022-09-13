Касым-Жомарт Токаев и Ахмед ат-Тайеб. Фото: Акорда

Глава государства выразил признательность верховному имаму исламского университета "Аль-Азхар" шейху Ахмеду ат-Тайебу за то, что он принял его приглашение участвовать в межрелигиозном форуме, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Мы считаем возглавляемый Вами университет "Аль-Азхар" "маяком", распространяющим свет ценностей нашей общей религии – ислама. Поэтому для нас очень важно, чтобы в диалоге лидеров мировых и традиционных религий принимали участие ученые центра, пропагандирующего принципы толерантности и выдержки, терпения и милосердия", – сказал президент.

Обращаясь к высокому гостю, Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку условиям, созданным для обучения казахстанских студентов в университете "Аль-Азхар", который считается центром исламского образования и противодействия религиозному экстремизму. Президент также отметил, что "Аль-Азхар" вносит весомый вклад в развитие исламского образования и исследований в Казахстане.

Токаев встретился с верховным имамом университета "Аль-Азхар". Фото: Акорда

Глава государства отметил, что в следующем году исполняется 800 лет султану Бейбарсу. В рамках подготовки к юбилею казахская сторона внесет свой существенный вклад в реставрацию мечети султана Бейбарса в Каире.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси.

В свою очередь верховный имам "Аль-Азхара" передал добрые пожелания главе нашего государства от имени египетского лидера.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев также встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ, а позже провел встречу с главой Управления мусульман Кавказа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987527-tokaev-vstretilsya-s-verhovnym-imamom-universiteta-al-azhar/