Папа Римский посетит Казахстан в сентябре по приглашению Токаева

Папа Римский Франциск. Фото: Filippo Monteforte/ Getty Images

Папа Римский Франциск посетит Казахстан в середине сентября по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 года", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что в рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Напомним, что в апреле президент Казахстана провел переговоры с главой Ватикана. Именно во время видеовстречи Папа Римский подтвердил Токаеву, что намерен посетить Казахстан.

Позже вице-премьер-министр – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с Папой Римским во время своего официального визита в Ватикан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1981192-papa-rimskiy-posetit-kazahstan-v-sentyabre-po-priglasheniyu-tokaeva/