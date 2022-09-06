Визит Папы Римского: сенат доложил Токаеву о подготовке к съезду лидеров религий

Касым-Жомарт Токаев принял Маулена Ашимбаева. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената парламента Маулена Ашимбаева. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с информацией о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 14-15 сентября в столице Казахстана.

Председатель сената парламента, руководитель секретариата съезда Маулен Ашимбаев сообщил о том, что межрелигиозный форум соберет свыше 100 делегаций из более чем 50 стран мира. Ожидается участие Папы Римского Франциска, Верховного имама Аль Азхара шейха Ахмада ат-Тайеба и других духовных лидеров.

Как сказал спикер сената, предстоящее мероприятие вызывает большой интерес мировых масс-медиа. Аккредитацию прошли представители свыше 200 иностранных и более 300 казахстанских СМИ.

В рамках съезда планируется принятие итогового документа – Декларации, которая будет отражать позицию участников форума по укреплению межцивилизационного и межрелигиозного, а также по актуальным вопросам глобального развития.

Президент отметил высокую значимость проведения съезда в современных условиях. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продвижения культуры глобального диалога и важность участия Казахстана в этом процессе.

Глава государства также был проинформирован о планах работы сената на предстоящий период.

Напомним, что еще в апреле президент Казахстана провел переговоры с главой Ватикана, в ходе которых Папа Римский подтвердил Токаеву, что намерен посетить Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1986417-tokaevu-dolozhili-o-podgotovke-k-vii-sezdu-liderov-mirovyh-i-traditsionnyh-religiy/