Ашимбаев доложил Токаеву о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий

Касым-Жомарт Токаев и Маулен Ашимбаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената парламента Маулена Ашимбаева. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 14-15 сентября 2022 года в Нур-Султане. Участники религиозного форума обсудят роль лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период.

Ожидается, что в съезде примут участие религиозные и духовные лидеры высокого уровня.

Секретариатом съезда ведется активная работа по подготовке к проведению форума на высоком организационном и содержательном уровне.

Маулен Ашимбаев также рассказал об итогах работы сената во 2-й сессии парламента VII созыва. На сегодняшний день парламентом принято и направлено на подпись главе государства 68 законов.

Депутатами сената в текущей сессии самостоятельно инициировано 18 законопроектов.

Кроме того, главе государства была представлена информация о процессе оптимизации законотворческих процедур в рамках Конституционной реформы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975262-ashimbaev-dolozhil-tokaevu-o-podgotovke-k-vii-sezdu-liderov-mirovyh-i-traditsionnyh-religiy/