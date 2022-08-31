Токаев встретился с вице-премьером Катара

Касым-Жомарт Токаев и Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, сообщает официальный сайт Акорды.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-катарских отношений. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики.

Собеседники рассмотрели взаимодействие в рамках международных организаций, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Глава государства приветствовал проведение первого заседания диалоговой площадки руководителей внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Персидского залива, которое состоится в Эр-Рияде в сентябре.

Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие эмира Катара и подтвердил его приезд в Казахстан в ближайшее время.

Напомним, в конце июня президент Казахстана побывал в Катаре. Он принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума на тему "Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики", а также встретился с эмиром Катара и пригласил его в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1985474-tokaev-vstretilsya-s-vitse-premerom-katara/