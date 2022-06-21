Токаев пригласил эмира Катара в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев и Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В ходе встречи главы государств обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-катарского сотрудничества, сообщает официальный сайт Акорды.

Лидеры подтвердили взаимное стремление к укреплению торгово-экономических связей и реализации совместных инвестиционных проектов.

Говоря о перспективах экономического сотрудничества глава государства подчеркнул важность увеличения показателей взаимной торговли между двумя странами.

Президент предложил активизировать взаимодействие между правительствами и деловыми кругами двух стран.

"У нас есть ряд инвестиционных проектов, которые мы готовы сегодня совместно с вами обсудить. В этом направлении казахстанские компании намерены тесно взаимодействовать с катарским бизнесом", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев пригласил эмира Катара совершить официальный визит в Казахстан в удобное для него время.

В свою очередь Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил о заинтересованности Дохи в развитии многопланового экономического и инвестиционного сотрудничества с Казахстаном.

"Это большая честь для меня – участие Казахстана в сегодняшнем экономическом форуме. У нас очень хорошие доверительные отношения и мы открыты к реализации совместных проектов, особенно в сельском хозяйстве. Это направление является приоритетным для нашей страны. Мы в скором времени направим специальную группу для детального обсуждения совместных проектов в сфере АПК", – сказал эмир Катара.

В завершение беседы шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразил благодарность за приглашение и подтвердил свое намерение в ближайшее время совершить визит в Казахстан.

Напомним, сегодня, 21 июня, Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению Тамима бен Хамада Аль Тани прибыл в Катар, где принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума на тему "Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1975038-tokaev-priglasil-emira-katara-v-kazahstan/