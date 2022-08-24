Как Токаева встретили в резиденции президента Азербайджана (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев. Фото: t.me/bort_01

Официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась в резиденции президента Азербайджана "Загульба". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

Лидеры Казахстана и Азербайджана приняли приветственный рапорт начальника роты почетного караула и совершили обход строя военных. Были исполнены государственные гимны двух стран.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.

После церемонии начались переговоры глав государств в формате тет-а-тет.

Напомним, что сегодня, 24 августа, президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Ранее сообщалось, что главы двух государств обсудят вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также планируется подписание ряда двусторонних документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1984590-kak-tokaeva-vstretili-v-rezidentsii-prezidenta-azerbaydzhana/