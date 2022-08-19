"Оснований для пессимистических прогнозов нет": что обсуждали Токаев и Путин в Сочи (видео)

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает официальный сайт Акорды.

В ходе встречи главы государств обстоятельно обсудили актуальные вопросы многопланового казахско-российского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Приветствуя Владимира Путина, Касым-Жомарт Токаев отметил успешное развитие двусторонних отношений.

"Действительно, Казахстан и Россия имеют взаимоотношения стратегического партнерства. В этом году мы отмечаем очень большую дату — 30-летие установления дипломатических отношений. 30 лет назад был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В 2013 году этот договор был дополнен новым документом о союзнических отношениях между нашими странами, который был подписан Вами. Поэтому основа очень хорошая", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана выразил удовлетворение развитием динамики торгово-экономического сотрудничества, указав на серьезные результаты в промышленной кооперации. Он отметил, что в прошлом году объем торговли составил 24,5 млрд долларов. По словам главы государства, по этому показателю Россия занимает первое место среди партнеров Казахстана.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил активное взаимодействие в рамках международных организаций, в том числе по линии ООН и других международных институтов.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: akorda.kz

"В этом году Казахстан председательствует в СНГ. В октябре состоится саммит СНГ. Очень сильно рассчитываем на Ваше личное участие. Тем более Россия играет важную роль в Содружестве Независимых Государств. Это действительно приоритетное направление сотрудничества на международном формате", — сказал он.

Президент Казахстана акцентировал внимание на вопросах дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в условиях современных геополитических реалий.

"Специфика геополитической ситуации подсказывает нам необходимость «сверки часов» с тем, чтобы, возможно, дать дополнительные поручения правительствам. Они успешно взаимодействуют друг с другом.

Жизнь подсказывает новые задачи, которые нужно решать. В целом у нас есть все основания, чтобы быть удовлетворенными тем, как развивается наше сотрудничество. Я в этом плане с Вами согласен. Нас объединяет общая граница — самая протяженная сухопутная граница в мире, которая полностью делимитирована.

Каких-либо оснований, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет. Я лично как президент Республики Казахстан настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему двустороннему сотрудничеству во всех сферах", — подчеркнул лидер Казахстана.

В свою очередь президент России, приветствуя Касым-Жомарта Токаева в Сочи, выразил благодарность за принятие его приглашения.

"Спасибо, что приняли приглашение. Мы с Вами встречаемся регулярно. Совсем недавно виделись, но договорились увидеться здесь в Сочи. У нас очень большой объем работы. И этот год особенный. Мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений в октябре. К этой дате запланирован целый ряд различных мероприятий. Активно работают наши министерства, ведомства. Межправкомиссия работает активно. Министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе совместные в рамках ОДКБ учения и так далее.

Товарооборот растет, в прошлом году он вырос на 34,4 %, в этом году за первые пять месяцев текущего подрос почти на 9%, 8,8%. Растут инвестиции с обеих сторон. Российские, по-моему, достигли 18 млрд долларов, казахстанские в Россию – четыре с половиной примерно. Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнеров Казахстана.

У нас и крупные проекты хорошие развиваются, работа в высокотехнологических сферах, в том числе в космосе. В общем, по всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе.

Я очень рад, что и наша встреча, конечно, придает дополнительный импульс развитию нашего доверительного стратегического партнерства", — подчеркнул российский лидер.

Напомним, сегодня, 19 августа, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом прибыл в город Сочи.

Ранее пресс-служба главы государства сообщала, что в рамках данного визита состоятся переговоры лидеров Казахстана и России, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.

Также в Сети появились кадры того, как Владимир Путин встречал Касым-Жомарта Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1984047-chto-obsuzhdali-tokaev-i-putin-na-peregovorah-v-sochi-video/