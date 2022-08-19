Токаев прибыл в Сочи (видео)

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи. Кадр из видео: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Сочи, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства "Борт№1".

В рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее пресс-служба президента сообщала, что 19 августа президент Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в город Сочи.

В рамках данного визита состоятся переговоры лидеров Казахстана и России, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.

А 24 августа глава государства по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит город Баку. В азербайджанской столице запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.

Кроме того, сообщалось, что скоро Токаев побывает во Вьетнаме с официальным визитом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1984017-tokaev-pribyl-v-sochi-video/