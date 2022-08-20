Пресс-секретарь президента рассказал о переговорах Токаева и Путина один на один

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Фото: facebook.com/ruslan.zheldibay

Пресс-секретарь президента Казахстана рассказал о переговорах Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина один на один. Руслан Желдибай опубликовал по этому поводу пост на своей официальной странице в Facebook.

"По завершении продолжительных переговоров один на один с президентом России Владимиром Путиным в Сочи президент Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение их итогами.

По мнению главы государства, они прошли в исключительно дружеской атмосфере, отличались взаимной доверительностью и деловитостью.

В ходе переговоров, отметил президент, обсуждался весь спектр вопросов, касающихся торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия двух стран на международной арене", - пояснил пресс-секретарь президента РК.

Руслан Желдибай добавил, что выражено обоюдное понимание важности неуклонной реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей правительствами двух стран.

Президенты условились о продолжении регулярных рабочих контактов.

"Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за проявленное им радушие и гостеприимство", - сообщил пресс-секретарь.

Напомним, 19 августа президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Сочи, где состоялась встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Она продлилась 2,5 часа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1984077-press-sekretar-prezidenta-rasskazal-o-peregovorah-tokaeva-i-putina-odin-na-odin/