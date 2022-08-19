Тепло поприветствовали друг друга: Токаев прибыл на переговоры с Путиным (видео)
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Видео со встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и его российского коллеги Владимира Путина опубликовали в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства "Борт№1".
На кадрах видно, как автомобиль президента Казахстана подъезжает к месту переговоров. Казахстанского лидера встретил российский президент.
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин тепло поприветствовали друг друга, пожали руки и обнялись перед совместной встречей.
Напомним, что сегодня, 19 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Сочи.
Ранее пресс-служба президента РК сообщала, что в рамках данного визита состоятся переговоры лидеров Казахстана и России, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1984043-teplo-poprivetstvovali-drug-druga-tokaev-pribyl-na-peregovory-v-putinym-video/