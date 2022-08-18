Токаев в ближайшие дни встретится с Путиным и Алиевым

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшие шесть дней посетит города Сочи и Баку, где встретится с лидерами России и Азербайджана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

19 августа президент Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в город Сочи (Российская Федерация).

"В рамках визита состоятся переговоры лидеров Казахстана и России, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества", – говорится в сообщении.

24 августа глава государства по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит город Баку. В азербайджанской столице запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.

"В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов", – отметили представители пресс-службы президента.

Вчера также стало известно о запланированном официальном визите Касым-Жомарта Токаева в Сингапур.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1983776-tokaev-v-blizhayshie-dni-vstretitsya-s-putinym-i-alievym/