Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: instagram.com/rterdogan

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу с главой Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган заявил, что убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров.

"Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским.

Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир. Я молю Бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России", - цитирует Эрдогана "РИА Новости".

Отметим, что ранее Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял о стремлении Турции организовать встречу президентов России и Украины в Стамбуле.

Напомним, накануне в Сочи прошли переговоры президента России Владимир Путина с президентом Турции Эрдоганом. В ходе этой встречи российский президент заявил, что "Турецкий поток", строительство которого завершилось совсем недавно, является "одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1982071-erdogan-predlozhil-putinu-vstretitsya-s-zelenskim-v-turtsii/