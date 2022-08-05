Путин: Европа должна быть благодарна Турции за транзит российского газа на европейский рынок

Реждеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В Сочи начались переговоры президента России Владимир Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщат официальный сайт главы Российской Федерации.

В начале встречи Путин поприветствовал своего турецкого коллегу и отметил, товарооборот между Турцией и РФ в прошлом году вырос на 57%, а за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза.

Российский президент добавил, что "Турецкий поток", строительство которого РФ и Турция завершили совсем недавно, является "одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом".

"Турецкий поток", в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов в Европу, работает исправно, ритмично, без всяких сбоев.

Я имею в виду не только поставки для потребителей в Турцию, но, хочу ещё раз повторить, и для потребителей в Европе. Так что, думаю, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок", - подчеркнул Путин.

Он также поблагодарил Эрдогана за решения вопроса, связанного с поставками украинского зерна из черноморских портов.

В свою очередь Эрдоган поблагодарил Путина за приглашение и также отметил продуктивность встречи российской и турецкой делегаций в Тегеране.

"С точки зрения Турции, Россия играет роль в этом плане на мировой арене, хочу отметить, особую роль. Я верю, что в этом плане нам необходимо уделить еще больше внимания, и считаю, что это облегчит ситуацию в регионе с борьбой с терроризмом. Наша солидарность в этом плане имеет большое значение. Касательно этого вопроса наши шаги, наши встречи – тоже верю – укрепят всю эту тенденцию, наши отношения", - добавил глава Турции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982013-erdogan-priletel-v-rossiyu-na-peregovory-s-putinym/