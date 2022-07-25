Опубликован текст договора о дружбе и сотрудничестве стран Центральной Азии

Главы государств Центральной Азии. Фото: Акорда

Подготовлен проект указа президента РК "О подписании Договора между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке". Документ опубликовали в ИПС НПА "Адилет".

В договоре отмечается, что страны ЦА будут строить свои отношения на основе взаимного уважения, равенства, взаимопонимания и всестороннего учета интересов друг друга. Более того, они намерены консолидировать свои усилия в целях обеспечения прочного мира в регионе и создания благоприятных условий для устойчивого и поступательного развития государств региона.

Подписанты договариваются развивать взаимоотношения на основе доверия, стремления к установлению и укреплению стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, а также руководствуясь принципами взаимного уважения госсуверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, взаимной выгоды и мирного сосуществования, соблюдения основных прав и свобод человека, добросовестного выполнения международных обязательств, других общепризнанных принципов и норм международного права.

Участники договора пообещали оказывать друг другу всестороннюю поддержку и взаимную помощь в вопросах предотвращения угрозы их независимости, суверенитету и территориальной целостности.

Также стороны, в случае возникновения ситуации, представляющей собой угрозу безопасности, суверенитету и территориальной целостности одной из договаривающихся сторон, могут проводить соответствующие консультации как в двустороннем формате, так и в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

Еще участники договора подтверждают твердую приверженность в воздержании от применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях между собой, обязуются не вступать в военные союзы, блоки либо в иные объединения государств, направленные против договаривающихся сторон, а также не принимать участие в действиях, направленных против любой из сторон.

Договаривающиеся стороны укрепляют сотрудничество в области нераспространения оружия массового уничтожения, дальнейшего укрепления в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, активно содействуют процессам ядерного разоружения, осуществляют меры по предупреждению распространения всех видов оружия массового уничтожения.

Согласно тексту договора, в случае возникновения споров или разногласий при толковании или применении положений настоящего договора, стороны разрешают их путем консультаций и переговоров.

Договор заключается на неопределенный срок. Он подлежит ратификации и вступает в силу на тридцатый день после получения депозитарием (государство, хранящее текст договора и документы о его ратификации) последней ратификационной грамоты.

Каждая из договаривающихся сторон вправе выйти из договора, письменно уведомив об этом депозитария.

С полным тестом документа можно ознакомиться здесь.

Напомним, в ходе своего последнего визита в Кыргызстан президент Казахстана принял участие в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Будучи на мероприятии, Касым-Жомарт Токаев назвал важнейшую миссию региона. Также президент Казахстана призвал страны ЦА объединиться в противостоянии попыткам размежевать народы и отметил, что консультативные встречи стали важным фактором международной политики, позволяющим главам государств в доверительном ключе определять дальнейший вектор развития региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1980079-opublikovan-tekst-dogovora-o-druzhbe-i-sotrudnichestve-stran-tsentralnoy-azii/