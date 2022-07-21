Токаев - главам стран ЦА: Нам необходимо объединиться в противостоянии попыткам размежевать народы

Касым-Жомарт Токаев. Фото: пресс-служба президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии предложил создать общерегиональный телеканал или новостной интернет-сайт, чтобы люди могли узнавать о жизни в странах региона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

"Следовало бы усилить взаимодействие для предупреждения негативных явлений в информационном пространстве, наносящих вред всему региону.

Сутью этой работы должна стать нерушимость нашей дружбы.

Нам необходимо объединиться в противостоянии любым попыткам размежевать народы и внести раскол в наши отношения путем разжигания межгосударственной и межэтнической розни", - отметил Токаев.

Президент указал, что до сих пор в СМИ ощущается острый информационный голод в части освещения жизни в странах региона.

"Желательно переломить эту тенденцию, возможно, есть смысл создать общерегиональный телеканал или новостной интернет-сайт.

Для детальной проработки этих моментов полезным будет на регулярной основе проводить Совещания руководителей профильных ведомств и информагентств Центральной Азии", - резюмировал казахстанский лидер.

Напомним, что сегодня Токаев также назвал главную миссию Центральной Азии, а также призвал укрепить взаимодействие в сфере безопасности и дипломатии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1979526-tokaev-glavam-stran-tsa-nam-neobhodimo-obedinitsya-v-protivostoyanii-lyubym-popytkam-razmezhevat-narody/