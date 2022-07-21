Токаев назвал главную миссию Центральной Азии

Президенты. Фото: пресс-служба президента Казахстана

Президент Казахстана сегодня выступает на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев во время своей речи назвал важнейшую миссию региона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

"В условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики наша встреча демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии, свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам.

Сегодня важнейшей миссией Центральной Азии, на мой взгляд, является наведение мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики и экономики", - заявил Токаев.

Он также добавил, что Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества и повышение роли Центральной Азии на мировой арене.

Особый характер отношений стран региона закреплен в принимаемом сегодня Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

"Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве", - сказал глава государства.

Напомним, что в Чолпон-Ату Токаев прибыл накануне. Вечером того же дня президент Казахстана встретился с главами Кыргызстана и Узбекистана в неформальной обстановке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1979513-tokaev-nazval-glavnuyu-missiyu-tsentralnoy-azii/