Токаев прилетел в Чолпон-Ату (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, намеченной на 21 июля, об этом сообщается в Telegram-канале "Борт №1".

Главу государству встретили председатель Кабинета министров Кыргызской Республики – руководитель Администрации президента Акылбек Жапаров, министр транспорта Кыргызской Республики Эркинбек Осоев, первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нуран Ниязалиев.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Ожидается, что лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрят перспективы региональной интеграции в контексте текущей геополитической и экономической ситуации в мире.

По итогам саммита намечено подписание нескольких документов.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев совершит визит в соседний Кыргызстан для участия в предстоящей встрече глав государств Центральной Азии.

Предыдущая встреча президентов стран Центральной Азии прошла в начале августа прошлого года в Туркменистане. Токаев также в ней участвовал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1979387-tokaev-pribyl-v-cholpon-atu-foto/