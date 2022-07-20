Токаев, Жапаров и Мирзиеев посетили культурный центр "Дордой Номад" (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/bort_01

Президенты Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев посетили культурный центр "Дордой Номад". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

Главам государств показали специально организованные игры кочевников. Каскадеры продемонстрировали выездку скакунов и другие представления.

Также лидеры Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана ознакомились с работой "Аллеи ремесленников", где была представлена продукция местных мастеров.

Напомним, что сегодня, 20 июля, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Позже состоялась неформальная встреча президентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1979421-tokaev-zhaparov-i-mirzieev-posetili-kulturnyy-tsentr-dordoy-nomad/