Токаев встретился с главами Кыргызстана и Узбекистана в неформальной обстановке (фото)

Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/bort_01

В Чолпон-Ате состоялась неформальная встреча президентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"В Чолпон-Ате состоялась неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Узбекистана Шавката Мирзиева", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что главы государств в ходе прогулки на теплоходе по Иссык-Кулю обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимоотношений между странами, а также обменялись мнениями по ряду вопросов региональной повестки.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/bort_01

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1979413-tokaev-vstretilsya-s-prezidentami-kyrgyzstana-i-uzbekistana-v-neformalnoy-obstanovke/